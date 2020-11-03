В администрации Троицка незаконно раздали премии на 1,8 млн рублей

Как оказалось, премии в мэрии раздавали без серьезных на то оснований.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В администрации Троицка ищут чиновников, которые распорядились выписать сотрудникам мэрии миллионные премии. Незаслуженные выплаты раздавались по итогам работы в 2018-2020 годах.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
Виновных ищут.
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