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В Челябинске вынесли приговор по нашумевшему «делу парфюмеров»

Все участники преступного сообщества получили солидные сроки
Лидия ПЕСКОВАЛидия ПЕСКОВА
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Все участники банды получили солидные сроки.

Все участники банды получили солидные сроки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд вынес приговор организатору, а также участникам преступного сообщества, которое занималось сбытом наркотиков через интернет-магазины. Так как преступники делали вид, что торгуют парфюмом, их криминальная история получила неофициальное название «дело парфюмеров».

— Преступное сообщество сбывало синтетические наркотики на территории города Челябинска и Челябинской области, а также городов Казань, Уфа, Пермь, Оренбург, Ижевск и Тюмень. В результате преступной деятельности осужденных легализованы денежные средства на сумму свыше 34 млн. рублей. Из незаконного оборота изъято свыше 5 кг наркотических средств, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Организатор преступного сообщества получил 22 года лишения свободы, а его подчиненные — от 7 до 20 лет тюрьмы.

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Криминал