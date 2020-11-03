Пожарные помогли второклашке из Челябинска открыть дверь родителям

Пожарные проникли в квартиру через балкон. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Эльтонской в Чурилово. Оставшийся один восьмилетний мальчик не смог открыть родителям входную дверь. На помощь взрослые вызвали расчет пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

— Огнеборцы решили проникнуть в квартиру на пятом этаже через балкон по автолестнице. Очень боялись напугать ребенка. Но мальчик встретил пожарных с улыбкой и гостеприимно распахнул перед ними балконную дверь, — замечают в пресс-службе.

После этого взрослые открыли двери в квартиру и впустили родителей.

Сотрудники МЧС призывают не оставлять по возможности детей одних.

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