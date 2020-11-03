Алексей Текслер вручил челябинским врачам грамоты и благодарности президента страны

Глава региона вручил награды героям-медикам. Фото: gubernator74.ru

Герои церемонии — главные врачи, заведующие отделений, фельдшеры и медицинские сестры. С марта, когда в регионе появился первый больной коронавирусной инфекцией, врачи — на передовой, в красных зонах.

Алексей Текслер подчеркнул: южноуральская медицина столкнулась с мощным эпидемическим вызовом, когда пришлось мобилизовать все силы, чтобы отстроить систему медицинской помощи в условиях режима повышенной готовности. А врачи, медицинский персонал всех уровней приняли на себя основную нагрузку, главную тяжесть борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

— Вы трудитесь сутками, без сна и отдыха. Часто подолгу не видите родных. А последний случай в городской больнице №2 показал, что вы и ваши коллеги слаженно даже в труднейших условиях ЧС не растерялись и спасли всех больных, своевременно их вывели больных из здания. Пульмонологи, инфекционисты, терапевты, акушеры, реаниматологи, анестезиологи, медсестры, фельдшеры и многие другие медицинские работники — вот, кем мы по-настоящему сегодня гордимся, — обратился к награжденным губернатор.

Он подчеркнул, что мы помним каждого медицинского работника, чью жизнь унесла коронавирусная инфекция. Они — настоящие герои.

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