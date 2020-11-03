Прокуратура просит ужесточить приговор бывшему мэру Челябинска Евгению Тефтелеву

Евгений Тефтелев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во вторник, 3 ноября, прокуратура обжаловала приговор Центрального районного суда в отношении бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, который на прошлой неделе был осужден за крупную взятку при строительстве школы в «Парковом».

За получение взятки в размере 2,5 млн рублей Евгений Тефтелев приговорен к трем годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 37,5 млн. рублей Также он на три года лишен права занимать должности государственной и муниципальной службы.

— Прокуратура области внесла в суд апелляционное представление, поскольку указанный приговор является несправедливым ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания, — заявили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В надзорном ведомстве полагают, что суд не в полном объеме учел характер и степень общественной опасности преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Прокуратура просит увеличить срок наказания до 6,5 лет заключения, а штраф — до 75 млн рублей. И на десять лет лишить бывшего мэра права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

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