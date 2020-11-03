Житель Челябинска избил комнатную собачку о железную дверь подъезда

Гражданская супруга живодера уже простила мужа. Фото: 31 канал.

Бесчеловечное видео появилось в челябинских соцсетях. На кадрах видно, как местный житель берет за шкирку йоркширского терьера и с силой бьет его о железную дверь подъезда.

Известно, что инцидент произошел во дворе жилой высотки по улице Мамина. По словам соседей, собака сбежала от своих хозяев во время прогулки. После того, как мужчина нашел и поймал животинку, он решил ее наказать.

Увы, но методы воспитания мужчина выбрал на грани уголовного преступления. Теперь его могут привлечь за жестокое обращение с животным.

— Полиция Челябинска уже проводит проверку этого инцидента, — заявили КП-Челябинск в пресс-службу УМВД по городу Челябинску.

На защиту живодера встала гражданская супруга мужчины. Она уверена, что собака уже забыла про неприятный инцидент и не держит на своего хозяина зла.

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