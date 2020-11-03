«Побег готовят»: в Копейске загорелась исправительная колония

Копейчане заметили черный дым над городом. Фото: vk.com/Подслушано Копейск

Сегодня, 3 ноября, копейчане забеспокоились, увидев в небе черные клубы дыма. Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях и сообщили, что горит исправительная колония №6.

— Сейчас мимо проезжал, зона №6 горит, — написал пользователь соцсетей.

Узнав откуда идет дым, подписчики городского сообщества, начали предлагать шутливые версии причин пожара.

— Побег организовали, — прокомментировал фото один из пользователей.

В пресс-службе ГУФСИН рассказали, что на территории промзоны загорелись отходы в мусорном баке. Огонь потушил пожарный расчет колонии.

Фото: vk.com/Подслушано Копейск

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