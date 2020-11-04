В Челябинском аэропорту из-за утреннего тумана задерживаются рейсы

Минимум шесть самолетов временно остаются в Челябинске Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня из-за утреннего тумана в челябинском аэропорту задерживаются прилетающие и вылетающие рейсы. По данным онлайн-табло, пассажиры шести рейсов не могут покинуть Челябинск, и еще девять прибывающих рейсов ждут отправки в городах вылета.

Табло вылета Фото: Челябинский аэропорт

Табло прилета Фото: Челябинский аэропорт

Напомним, в начале октября из-за тумана рейсы задерживались не один раз. На протяжении трех дней аэропорт не мог принимать утренние рейсы, самолеты приходилось направлять в екатеринбургский аэропорт Кольцово.

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