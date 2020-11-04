Врачи продолжают бороться с пандемией
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 4 ноября в регионе зафиксировано 20 963 случая COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 175 южноуральцев, школьников среди них нет. При этом вылечились от вируса 91 пациент, а всего с начала пандемии выздоровели 15 372 заболевших. Еще 4 885 человек находятся под наблюдением врачей.
Коронавирус продолжает уносить жизни людей. За прошедшие сутки умерли четыре человека от COVID-19 — двое мужчин 58 и 88 лет и две женщины 75 и 69 лет. Еще у двоих коронавирус был сопутствующим, смерть наступила от других болезней:
— хронический гломерулонефрит, постинфарктный кардиосклероз — пациентка, 65 лет;
— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, аорты — пациент, 67 лет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru