Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 4 ноября в регионе зафиксировано 20 963 случая COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 175 южноуральцев, школьников среди них нет. При этом вылечились от вируса 91 пациент, а всего с начала пандемии выздоровели 15 372 заболевших. Еще 4 885 человек находятся под наблюдением врачей.

Коронавирус продолжает уносить жизни людей. За прошедшие сутки умерли четыре человека от COVID-19 — двое мужчин 58 и 88 лет и две женщины 75 и 69 лет. Еще у двоих коронавирус был сопутствующим, смерть наступила от других болезней:

— хронический гломерулонефрит, постинфарктный кардиосклероз — пациентка, 65 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, аорты — пациент, 67 лет.

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