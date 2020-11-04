В Челябинске застеклили все окна дома, пострадавшего после взрыва в ковидном госпитале

Многоэтажка сильно пострадала после взрыва Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В доме, который пострадал после взрыва в ГКБ №2, полностью застеклили окна. Как сообщает администрация Челябинска, всего было заменено 55 оконных блоков.

— Сейчас идет ремонт в четырех наиболее пострадавших квартирах, жители получили денежные компенсации, — сообщили в мэрии.

Помимо этого, сегодня поставят новые окна и в подъезде. Что касается самой больницы, там продолжается ремонт, за вчерашний день установили 15 стеклопакетов.

Напомним, 31 октября в ковидном госпитале ГКБ №2 взорвалась кислородная будка. Взрыв был настолько мощным, что пострадали ближайшие дома, а также рядом припаркованные автомобили. Всех пациентов пришлось в срочном порядке эвакуировать, 158 человек распределили по другим ковидным госпиталям.

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