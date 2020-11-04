Администрация Челябинска вырубит более сотни деревьев в городе

Работы по сносу начинаются сегодня Фото: Иван МАРКОВ

Сегодня администрация Челябинска начинает снос больных и аварийных деревьев. Как сообщают в мэрии, жителям города волноваться не стоит, поскольку на месте снесенных растений появятся молодые саженцы.

— По улице Труда взамен снесенных 126 деревьев различных пород высадят 126 шаровидных ив, часть из которых уже посадили на свободные места, — сообщили в пресс-службе администрации. — По улице Елькина 10 аварийных деревьев заменят десятью липами.

Еще городские службы высадят семь новых лип вместо старых на улице Тимирязева и девять лип на улице Худякова. В мэрии подчеркивают, что на все деревья, которые планируют снести, получены разрешения. Что касается свежих саженцев, то их гарантия по контракту составляет один год. Все работы планируют завершить 15 ноября.

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