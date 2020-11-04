Мэрия Челябинска организует похороны матери и двух детей, погибших после взрыва газа

Из-за огня обрушилась стена дома Фото: мэрия Челябинска

Администрация Челябинска возьмет на себя расходы по погребению погибших после взрыва бытового газа. Сейчас на месте трагедии работает заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

— Ситуация находится на личном контроле Губернатора Алексея Текслера и главы Челябинска Натальи Котовой, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Напомним, ЧП произошло сегодня в 14:26 в частном доме по улице Даурской. Огонь вспыхнул после взрыва бытового газа. На месте происшествия пожарные нашли погибших женщину и 13-летнюю девочку. 7-летнего мальчика госпитализировали, однако спасти его не удалось. Глава семьи в момент ЧП находился на работе. Прокуратура начала проверку инцидента.

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