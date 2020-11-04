Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью челябинки и двух детей при пожаре

Загорелся двухэтажный частный дом Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти челябинки и двух ее детей при пожаре. Сегодня сотрудники МЧС обнаружили тела женщины и ее 14-летней дочери во время пожара в частном доме, а 7-летний сын погибшей скончался в больнице после госпитализации.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, ЧП произошло сегодня в 14:26 в частном доме на улице Даурской. Там произошел взрыв бытового газа, после чего двухэтажный дом вспыхнул. В доме находились мать с двумя детьми, глава семейства был на работе. Прокуратура организовала проверку инцидента, а мэрия Челябинска возьмет на себя расходы при похоронах погибшей женщины и двух ее детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru