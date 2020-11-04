В Челябинске освятили купола и кресты строящегося кафедрального собора

Фото: Челябинская митрополия

Сегодня, 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери Митрополит Григорий освятил купола и кресты строящегося кафедрального собора Рождества Христова. В связи с пандемией площадку закрыли от прихожан и журналистов, зато погода оказалась благосклонной к торжеству. Во двое собора владыка Григорий прочитал молитвы, а после этого освятил купола и кресты святой водой.

Фото: Челябинская митрополия

— Крест — это знамя победы Христа над смертью, это красота церковная и утверждение верных. Именно крест, а не купол, является главой православного храма. Храмы Божии строятся для того, чтобы люди, которые живут рядом с этими храмами, становились лучше, — сказал глава Челябинской митрополии.

Освященные купола и кресты изготовлены из нержавейки, покрытой нитридом титана. Их делали мастера в городе Трехгорный. Строящийся собор станет самым высоким храмом Челябинска — вместе с крестом его высота составит 69,5 метров.

Фото: Челябинская митрополия

Собор располагается неподалеку от арены «Трактор», сейчас на стройке трудятся 50 человек, но в начале следующего года начнутся отделочные работы, и на площадку будут выходить по 200-300 человек ежедневно. Здание будет оборудовано лифтом, а на высоте 23 метров появится смотровая площадка. В отделке храма будет использованы каслинское литье, златоустовская гравюра и добытые на Урале мрамор и гранит.

Фото: Челябинская митрополия

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