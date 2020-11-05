«Семья очень хорошая, дети золотые»: знакомые рассказали о челябинцах, погибших после взрыва газа

По предварительным данным, пожар произошел из-за взрыва газа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Трагедия, произошедшая 4 ноября в частном доме по улице Даурская, потрясла весь Челябинск. При пожаре погибли мама и 13-летняя дочка. Позже в реанимации скончался 7-летний сын. Глава семьи был в это время на работе.

В соцсетях горожане выражают соболезнования близким, пишут слова поддержки отцу. А знакомые вспоминают, какой была семья.

— Это была действительно отличная семья, всегда вместе, детки умнички, в голове не укладывается, как такое могло произойти, страшное горе, — написала Ольга Райко.

— Семья очень хорошая, спокойная, дети золотые! — говорит Диана Ильина.

Коллеги отца, пишут, что на работе собирают деньги в помощь семье.

Напомним, проверкой ЧП сейчас занимается прокуратура. По данным ведомства, причиной пожара мог стать взрыв бытового газа. Также следственный комитет возбудил уголовное дело. Ситуация находится под контролем Алексея Текслера. Мэрия Челябинска заявила, что возьмет на себя все расходы на похороны погибших женщины и детей.

Два года назад взрыв газового баллона на ЧМЗ унес жизнь 42-летней женщины. Ее сын получил сильные ожоги, но выжил. Отец не смог пережить трагедию, не выдержало сердце.

Из-за взорвавшегося баллона погибли и двое детей в Магнитогорске. Трагедия произошла 26 марта в квартире на ул. Доменщиков. Также во время взрыва умерла лежачая бабушка-соседка, которая жила через стенку.

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