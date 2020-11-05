В Челябинске иномарка сбила бабушку, переходившую дорогу в неположенном месте

Авария произошла на улице Сталеваров. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

ДТП произошло накануне днем, 4 ноября, напротив дома №43 по улице Сталеваров. 86-летняя челябинка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса Chery Tiggo. За рулем иномарки был 76-летний водитель.

— Женщина получила травмы, с места происшествия ее госпитализировали, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

В этот же день в Челябинске произошло еще одно ДТП с пешеходом. На парковке возле дома №7 по улице Молодогвардейцев Mazda сбила 39-летнюю женщину. Медики назначили пострадавшей амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествий устанавливаются, проводятся административные расследования.

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