В Челябинске иномарка сбила бабушку, переходившую дорогу в неположенном месте

Авария произошла на улице Сталеваров. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
ДТП произошло накануне днем, 4 ноября, напротив дома №43 по улице Сталеваров. 86-летняя челябинка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса Chery Tiggo. За рулем иномарки был 76-летний водитель.
— Женщина получила травмы, с места происшествия ее госпитализировали, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
В этот же день в Челябинске произошло еще одно ДТП с пешеходом. На парковке возле дома №7 по улице Молодогвардейцев Mazda сбила 39-летнюю женщину. Медики назначили пострадавшей амбулаторное лечение.
Обстоятельства происшествий устанавливаются, проводятся административные расследования.
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