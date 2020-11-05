В горздраве Челябинска объяснили «утечку» на кислородной станции в ковидном госпитале

В горздраве заверили, что никаких утечек на станции нет.

Жителей Тракторозаводского района обеспокоил пар возле кислородной станции ковидного госпиталя ГКБ №8. Они сняли странное испарение на видео. По мнению челябинцев, это может быть утечка. Что чревато взрывом, как произошло на прошлой неделе в ГКБ № 2.

— И это после того, как у них студенческая взорвалась, — комментирует бдительный горожанин на видео.

Однако в горздраве заверили, что никаких утечек на станции нет.

— Газификаторы работают в соответствии с заданной мощностью. На видео — обычный конденсат с высокой скоростью потока кислорода в системе, — объяснили в ведомстве.

Напомним, 31 октября, на территории ГКБ№ 2, где был развернут ковидный госпиталь, прогремел взрыв. Рванула кислородная станция. Эвакуировали пациентов больницы и жителей соседних домов — всего 223 человека. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Губернатор Алексей Текслер назвал предварительную причину взрыва в больнице.

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