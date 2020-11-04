Праздник располагает: в День народного единства в Челябинске освятили купола собора

Фото: Архив КП.

День народного единства в Челябинске был выбран для очень символичного события — освящения куполов и крестов строящегося Христорождественского собора. Когда-нибудь главный православный храм южноуральской столицы должен был обзавестись ими, отмечает городской телеграм-канал «Челябушка».

— Возведение, несмотря на статусность, растянулось аж на шесть лет, что, в общем, объяснимо, ведь спасали лишь пожертвования. Недавно у объекта появились спонсоры с чеком на два миллиарда рублей, процесс явно ускорился и уже потому событие примечательное, — добавляют авторы «Челябушки». — Чин освящения провел митрополит Григорий, он же отслужил на строительной площадке молебен. Церемония по понятным причинам была организована без множества гостей, но это не помешало горожанам почувствовать единение, тем паче, что и праздник располагает.

Журналист «КП-Челябинск» сделал репортаж с места событий.