На трассе М-5 в Челябинской области загорелся автобус с пассажирами

Водитель и пассажиры не пострадали. Фото из архива ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло накануне вечером, 4 ноября, на трассе М-5, в районе села Травники. Почувствовав дым, водитель остановился и вместе с пассажирами выскочил из салона.

— Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. Погибших и травмированных нет. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано четыре человека и одна единица техники, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

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