Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 5 ноября составляет 21 142 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области по данным на утро 5 ноября зарегистрировано 21 142 случая коронавируса. За сутки статистку пополнили 179 заболевших, среди них двое школьников.

Накануне выписались из больниц 51 человек. Продолжают лечение 5006 южноуральцев. Всего с начала пандемии выздоровели 15 423 жителя области.

Коронавирус продолжает уносить жизни. За прошедшие сутки умерли семь человек, пятеро от коронавируса: три женщины 72, 78, и 86 лет и двое мужчин — 61 и 84 лет. Еще у двоих пациентов были серьезные заболевания, COVID-19 стал сопутствующим: это 61-летний пациент с ВИЧ-инфекцией и 71-летний — с нефросклерозом и постинфартным кардиосклерозом.

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