Райффайзенбанк запустил Stories в мобильном приложении для предпринимателей

В приложении Райффайзен Бизнес Онлайн для малого бизнеса появились Stories — изображения и короткие сообщения с полезной информацией для предпринимателей.

С помощью Stories клиенты узнают о новых продуктах и могут быстро их открыть — из истории можно перейти на страницу предложения, узнать условия и подать заявку. Также в Stories появляются важные новости, акции и опросы, позволяющие улучшить клиентский опыт и сделать работу с приложением еще более комфортной. С помощью истории можно связаться со специалистом банка и быстро получить ответ на интересующий вопрос.

— У Райффайзенбанка 12 каналов коммуникации с клиентом: сайт, в мобильное приложение, социальные сети, мессенджеры WhatsApp, Viber, Facebook, Vkontakte, Telegram. В этом году мобильный банк очень востребован — каждый второй предприниматель пользуется им. В Stories мы будем делиться новыми функциональными возможностями приложения, получать обратную связь от предпринимателей, — отметила Мария Горенко, руководитель управления по работе с малым бизнесом Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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