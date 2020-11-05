«Мечел-Материалы» закупили технику для участка переработки металлургического шлака

Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») закупила пять новых погрузчиков для участка переработки металлургического шлака в строительные материалы.Затраты на приобретение составили более 30 млн рублей.

Новая техника поможет компании сократить расходы на аренду стороннего транспорта и уменьшит стоимость конечной продукции- минеральной добавки для упрочнения бетона, которая производится из металлургического шлака.

— Новые погрузчики помогут быстрее сортировать гранулированный шлак на фракции, увеличат количество подачи сырья в сортировочные установки. Соответственно процесс производства станет более эффективным, — поясняет технический директор ООО «Мечел-Материалы» Илья Малышев.

Минеральную добавку для упрочнения бетона «Мечел-Материалы» поставляет бетонным заводам и крупным застройщикам. С ее использованием возводились крупные строительные правительственные и бизнес-объекты страны.

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