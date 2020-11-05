В Челябинске таможенники задержали партию поддельных духов на 1,7 миллионов рублей

Поддельные духи изъяли. Фото: Челябинская таможня.

Челябинские таможенники не пропустили грузовик из Казахстана, который вез в Екатеринбург контрафактный парфюм. В машине было более тысячи флаконов с поддельными Lacoste, Givenchy, Chloe, Giorgio Armani и другими известными ароматами.

— По предварительным оценкам стоимость товара составила 1,7 млн рублей. С момента введения запрета, с 1 октября 2020 года, на ввоз в РФ немаркированных духов и туалетной воды — это первое задержание сотрудниками Челябинской таможни, — рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.

Днем позже мобильная группа таможни задержала еще один грузовик, перевозивший несколько коробок немаркированного парфюма.

Роспотребнадзор возбудил административные дела по статьям «Отсутствие маркировки» и «Незаконное нанесение товарного знака». Наказание по ним — штраф и конфискация товара.

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