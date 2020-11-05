В Челябинске вынесли приговор налетчикам, ограбившим салон сотовой связи на 755 тысяч

Грабители зашли в салон, разбили молотком витрины и сгребли мобильники в сумку. Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

В Челябинске осудили четырех челябинцев за ограбление салона сотовой связи на улице Гагарина. Преступление они совершили в апреле этого года. У налетчиков все было спланировано: двое караулили в машине, двое — грабили.

Закрыв лица балаклавой, налетчики зашли в салон, разбили молотком витрины и сгребли мобильники в сумку. Они награбили техники на 755 тысяч рублей. Но сбыть ее не успели. На выходе из салона их встретили полицейские. Парни побежали в сторону гаражей, сбросили сумки с телефонами и скрылись.

Полицейские нашли всю технику, кроме одного телефона за 20 тысяч рублей, и вернули в салон. Пока дело рассматривалось, грабители возместили всю стоимость похищенного.

Ленинский районный суд назначил трем виновным наказание от 1,6 до 2,6 лет лишения свободы условно.

— Четвертому соучастнику с учетом совершения преступления в период отбытия условного наказания по предыдущему приговору назначено три года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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