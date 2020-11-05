В Челябинской области появится город айтишников

Иннополис в Татарстане - город будущее, прообраз инновационного проекта, который может реализоваться в Миассе. Фото: instagram.com/innopolis

Алексей Текслер обсудил будущее горнозаводской зоны Челябинской области вместе с заместителями губернатора на рабочей группе Совета по улучшению деловой среды.

Говорили, в частности, о Миассе. Крупный город у подножья Уральских гор пользуется популярностью у туристов — местных и из других регионов страны.

Так, каждый год в ГЛЦ Солнечная долина на соревнования местного, российского и международного значения и чтобы покататься и погулять приезжают около 350 тысяч человек.

— Эти места давно заслужили славу у наших жителей. Многие представители других регионов про эти места знают, более того, и на международном уровне. Мы каждый год проводим международные соревнования, на «Солнечной долине» проводим кубок мира по ски-кроссу. Мы видели, сколько было в феврале этого года зрителей, больше 10 тысяч человек. Я общался со спортсменами, они говорили о том, что это одно из лучших спортивных мероприятий, которые проводятся в различных городах в рамках Кубка мира по ски-кроссу. Поэтому мы с вами понимаем, что потенциал колоссальный, — сказал Текслер.

Одной из жемчужин Миасса может стать инвестпроект «Открытый город». Его прообразом станет Иннополис в Казани. Иннополис — это татарский вариант Сколково, город инноваций, передовых технологий и комфортабельного жилья. Как сообщает пресс-служба главы региона. «Открытый город» — это комплексная застройка с возведением более. 63 тыс. кв. м. жилья и строительства сопутствующей социальной инфраструктуры.

Город будущего у подножья древних Уральских гор - звучит классно!

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