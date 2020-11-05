Жителей Челябинска обеспокоили сточные трубы на берегу Первого озера

По словам челябинцев, на озере не одна такая труба. Фото: Константин Лопин

Челябинцы обнаружили сточную трубу на берегу Первого озера в Чурилово. Видео с водоема бдительные горожане направили члену Общественной палаты РФ Олегу Дубровину. Он заявил, что намерен выяснить, какие отходы сливаются в озеро.

— Участок на границе с Чуриловским пляжем, который обещал сделать скандальный застройщик «Речелстрой», но он так и остался на планах. Купаться здесь запрещают из года в год, но людей аншлаги не останавливают на подходах к озеру. А вот трубы многие летом особо и не видят из-за зелени, хорошо заметны осенью. В кадре только одна, но есть по берегу и другие, — написал Олег Дубровин на своей странице во ВКонтакте.

Общественник сообщил, что сейчас готовит запрос в контролирующие органы.

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