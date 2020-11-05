Челябинская область включилась в работу над новым нацпроектом

Туризм в Челябинской области - перспективное направление. Фото: t.me/np_taganay

О новом, 14 по счету, национальным проекте — по развитию туризма, проработка которого завершается на федеральном уровне, губернатора Алексей Текслер сообщил на заседании рабочей группы Совета по улучшению деловой среды в регионе.

Челябинская область намерена войти в нацпроект.

— Мы в рамках подготовительных мероприятий ряд объектов инфраструктурных подали к финансированию из этого нацпроекта. Недавно вице-премьер провел совещание соответствующее, где мы обсуждали эти вопросы. Поэтому перспектива есть, нам нужно максимально воспользоваться всеми федеральными и региональными мерами поддержки, конечно же, привлечь инвесторов. Без частных инвестиций развитие этого потенциала невозможно, — отметил Алексей Текслер.

Кстати, на заседании рабочей группы губернатор поручил развивать инфраструктуру вдоль маршрута сплава по реке Ай. Маршрут чрезвычайно популярен у туристов с советских времен. И если говорить откровенно, подчеркнул Алексей Текслер, то с советского времени вся инфраструктура осталась той же самой. Современная инфраструктура нужна вдоль всего маршрута.

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