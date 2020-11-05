Полезный подарок осени: в Челябинской и Курганской областях «Комсомольская правда» дарит читателям маски

Читая газету, не стоит забывать о безопасности
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С начала пандемии коронавируса редакция «Комсомольской правды-Челябинск» работала в усиленном режиме, чтобы вы, наши дорогие читатели, были в курсе событий и могли получить ответы на важные вопросы. Теперь вместе с компанией «Буарон» мы решили позаботиться о вашем здоровье не только информационно.
С 10 ноября в Челябинской и Курганской областях в продаже появится специальный выпуск «Комсомолки» — с медицинской маской внутри. Она поможет обезопасить себя от гриппа и простуды, а также соблюсти масочный режим, который действует в регионах.
Газету можно приобрести во всех точках продажи прессы и сетевых магазинах. Берегите себя, читайте «Комсомолку» и будьте здоровы!
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