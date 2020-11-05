В Челябинской области убрали единственную автомагистраль

Отрезок в 24 километра, между поворотом на Мисяш и поселком Витаминный, был единственной в области автомагистралью. Фото: Google Maps

Единственная автомагистраль в Челябинской области стала обычной дорогой. Скоростной лимит на участке трассы М-5 снизили со 110 до 90 км/ч. Об этом КП-Челябинск сообщили в Упрдор «Южный Урал». Режим движения на участке изменили из-за дефектов покрытия — колейности.

— По этой причине установлены дорожные знаки 1.16 «Неровная дорога», что не предполагает движения со скоростью свыше 90 км/ч. В связи с участившимися случаями ДТП при неблагоприятных погодных условиях и с учетом начала периода зимнего содержания, скоростной режим на данном участке, после внесения изменений в Проект организации дорожного движения и обустройства, и впредь будет ограничен 90 км/ч, — добавили в управлении.

В Упрдор «Южный Урал» отметили, что автомагистраль носила экспериментальный характер. Но статистика ДТП показала, что такой скоростной режим на этом участке небезопасен.

Отметим, отрезок в 24 километра, между поворотом на Мисяш и поселком Витаминный, был единственной в области автомагистралью.

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