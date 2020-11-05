Челябинских школьников научат создавать мультфильмы по литературным произведениям

Дети смогут смонтировать и озвучить собственный мультик Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинске специально для школьников проведут серию мастер-классов по созданию мультфильмов. Участники изучат основы монтажа, сделают раскадровку, озвучат свой собственный мультик, а также погрузятся в мир литературы, ведь картины будут создаваться на основе произведения «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Финалом мастер-классов станет показ готовой работы для зрителей. Все участники проекта получат сертификаты и подарки от организаторов.

Записаться на мастер-классы можно до 12 ноября. Для этого детям в возрасте 12-13 лет необходимо заполнить анкету на сайте.

Мероприятие пройдет в Челябинской областной детской библиотеке имени В. Маяковского совместно с литературным проектом «ЛитКомпас». Более подробную информацию можно получить в группе «ВКонтакте», либо по телефону: 8951477116.

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