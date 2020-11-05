Ключи или деньги: в Челябинской области решат вопросы по восьми домам-долгостроям

Многострадальные дома достроят.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Хорошая новость: в Челябинской области решат квартирный вопрос дольщиков восьми домов-недостроев.
Долгожданное решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков.
Решен вопрос старейшего долгостроя «Уральской строительной компании» (Челябинск), а также дома ООО «Регионпроект» (проспект Славы, 14, Копейск) и 6 домов ЖК «Бриз» (Челябинск).
Вопрос восстановления прав дольщиков — на постоянном контроле губернатора Алексея Текслера.
Правительство региона и Фонд защиты прав дольщиков работают на положительный результат.
Будут достроены четыре многоэтажки ЖК «Бриз».
Дольщики двух очередей дома №9 ЖК получат денежную компенсацию. Квартирный вопрос решится для более чем 500 дольщиков ЖК «Бриз».
Достроят дом ООО «Регионпроект» в Копейске (150 дольщиков).
Дольщики дома ООО «Уральская строительная компания» (124 дольщика) по решению наблюдательного совета получат деньги.