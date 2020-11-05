«32% поражения легких»: депутата Госдумы от Челябинской области Андрея Барышева госпитализировали с подозрением на COVID-19

Андрею Барышеву диагностировали пневмонию Фото: Андрей АБРАМОВ

Во вторник, 3 ноября, депутата Госдумы от Челябинской области Андрея Барышева госпитализировали в областную клиническую больницу №3. Народному избраннику диагностировали пневмонию.

— У Андрея Викторовича были незначительные симптомы простуды, а потом поднялась высокая температура. Его госпитализировали, сделали КТ, 32% поражения легких. Поставили диагноз пневмония. У него мазок взяли, но еще результатов нет, — рассказала пресс-секретарь Андрея Барышева. — Я не медик, ничего не могу сказать. Но безусловно есть подозрение на ковид.

Пресс-секретарь уточнила, что результаты теста на коронавирус могут прийти завтра. Без них врачи не могут дать точного ответа.

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