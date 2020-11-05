«За что их бросили на голодную смерть?»: в Челябинске неизвестные замуровали пять котов на чердаке многоквартирного дома

Пять серых котов заперты на чердаке многоквартирного дома в Челябинске. Фото: vk.com/Челябинский Портал Защиты Животных

В Тракторозаводском районе неизвестные замуровали пять серых котов на чердаке многоквартирного дома. Животные заперты без еду и воды, выжить самостоятельно у них нет шансов. Поэтому неравнодушная челябинка, заметив пушистых красавцев, бросила клич о помощи.

— Это преступление и невиданная жестокость! За что их бросили на голодную смерть? Им не выжить и не спастись самим! Они будут долго и мучительно умирать, если мы не найдем способ их эвакуировать. ЖЭК отказывается открывать двери, только для общественной организации или других, кто их заберет, — пожаловалась подписчица группы «Челябинский Портал Защиты Животных» в ВК Екатерина Пономарева.

Возмущенные пользователи соцсетей дружно предложили выломать дверь, замок или спилить часть решетки, чтобы коты пролезли в отверстие. В ответ женщина уточнила, что пост она сделала, чтобы найти дом котам.

Фото: vk.com/Челябинский Портал Защиты Животных

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