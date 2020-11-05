«Травмировала ногу, и лицо теперь в ссадинах»: беременная челябинка покалечилась на высоком бордюре, пытаясь перейти дорогу

Бордюр на перекрестке улицы Кесарева и проспекта Победы не смогла преодолеть беременная челябинка. Фото: кадр из видео vk.com/Челябинский урбанист

На перекрестке улицы Косарева и проспекта Победы женщина на девятом месяце беременности не смогла перейти дорогу из-за высокого бордюра. На этот инцидент активисту Льву Владову пожаловалась его подписчица.

— Она шла с мамой и годовалым сыном в коляске. При первой попытке перейти дорогу — упала мама моей подруги. Они не смогли преодолеть переход и вернулись обратно на тротуар. Дождавшись нового зеленого сигнала светофора, очень сильно упала уже моя подруга! Там очень высокий бордюр перед проезжей частью, — написал общественник в группе «Челябинский урбанист».

После падения женщине пришлось ехать в травмпункт.

— Она травмировала ногу, и лицо теперь в ссадинах, — добавила автор жалобы.

В комментариях пользователи согласились с тем, что в городе практически нет доступной среды. А некоторые узнали себя и своих знакомых в этой истории.

— Хочешь почувствовать себя униженным, роди ребенка и походи по городу с коляской. Все эти бордюры, очень узкие тротуары или полное их отсутствие. То и дело затаскиваешь коляску по лестнице, потому что пандусов либо нет, либо они в ужасном состоянии, — прокомментировала подписчица.

Журналист КП-Челябинск направила запрос в администрацию города, чтобы узнать, собираются ли власти решать эту проблему.

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