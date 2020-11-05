В пятницу в Челябинской области потеплеет до +11

В Челябинской области потеплеет до +11 градусов Фото: Валентина ВАГАНОВА

В пятницу, 6 ноября, в Челябинской области воздух прогреется до +6, +11 градусов. По прогнозам синоптиков челябинского гидрометцентра, днем будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/с. Днем местами порывы ветра до 15 м/с. Ночью температура опуститься до +5, 0 градусов.

В Челябинске столбики термометров поднимутся до +9, +11. Днем будет облачно, небольшой дождь, порывы ветра до 12 м/с.

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