Прокуратура потребовала от мэра Челябинска устранить нарушения при укладке плитки для слепых

Прокурорская проверка показала, что подрядчик нарушил требования ГОСТ. Фото: прокуратура Челябинской области / Telegram.com

Прокуратура Челябинска потребовала от мэра Натальи Котовой устранить нарушения, допущенные подрядчиками при укладке плитки для слепых на перекрестках города. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокурорская проверка качества проведенного ремонта дорог была проведена по публикациям СМИ о видеообращению депутата колясочника. Он жаловался, что плитка для слепых установлена ненадлежащим образом.

— Установлено, что комитет дорожного хозяйства Челябинска 12 мая заключил муниципальный контракт с ООО «Дорстройтех-лизинг» на выполнение ремонта участка улицы Молодогвардейцев от проспекта Победы до Университетской Набережной, — рассказала Наталья Мамаева. — Работы проводились по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и предусматривали, в том числе, замену бортовых камней и устройство покрытий из тактильной тротуарной плитки. Проверка показала, что подрядчик нарушил требования ГОСТ, так как занижение бортового камня относительно проезжей части отсутствует.

По данным надзорного ведомства, обозначенные в контакте сроки выполнения ремонта дороги уже истекли. При этом чиновники не проконтролировали надлежащим образом объем и сроки работ. Как уточнила Наталья Мамаева, приемка и оплата работ мэрией не осуществлялась, претензионная работа не ведется.

— По выявленным нарушениям закона прокуратурой главе Челябинска внесено представление, фактическое устранение нарушений поставлено на контроль, — добавила Наталья Мамаева.

Прокуратурой Челябинска в настоящее время также организованы проверки исполнения муниципальных контрактов по ремонту других объектов улично-дорожной сети города.

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