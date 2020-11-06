Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Прокуратура потребовала от мэра Челябинска устранить нарушения при укладке плитки для слепых

Рассказываем, какие нарушения нашло надзорное ведомство
Ольга СЕМЕНЮК
КомментироватьОставить комментарий
Прокурорская проверка показала, что подрядчик нарушил требования ГОСТ. Фото: прокуратура Челябинской области / Telegram.com

Прокурорская проверка показала, что подрядчик нарушил требования ГОСТ. Фото: прокуратура Челябинской области / Telegram.com

Прокуратура Челябинска потребовала от мэра Натальи Котовой устранить нарушения, допущенные подрядчиками при укладке плитки для слепых на перекрестках города. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокурорская проверка качества проведенного ремонта дорог была проведена по публикациям СМИ о видеообращению депутата колясочника. Он жаловался, что плитка для слепых установлена ненадлежащим образом.

— Установлено, что комитет дорожного хозяйства Челябинска 12 мая заключил муниципальный контракт с ООО «Дорстройтех-лизинг» на выполнение ремонта участка улицы Молодогвардейцев от проспекта Победы до Университетской Набережной, — рассказала Наталья Мамаева. — Работы проводились по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и предусматривали, в том числе, замену бортовых камней и устройство покрытий из тактильной тротуарной плитки. Проверка показала, что подрядчик нарушил требования ГОСТ, так как занижение бортового камня относительно проезжей части отсутствует.

По данным надзорного ведомства, обозначенные в контакте сроки выполнения ремонта дороги уже истекли. При этом чиновники не проконтролировали надлежащим образом объем и сроки работ. Как уточнила Наталья Мамаева, приемка и оплата работ мэрией не осуществлялась, претензионная работа не ведется.

— По выявленным нарушениям закона прокуратурой главе Челябинска внесено представление, фактическое устранение нарушений поставлено на контроль, — добавила Наталья Мамаева.

Прокуратурой Челябинска в настоящее время также организованы проверки исполнения муниципальных контрактов по ремонту других объектов улично-дорожной сети города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru