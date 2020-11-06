Губернатор назначил нового заместителя министра имущества Челябинской области

Согласно постановлению губернатора, Эльдар Белоусов приступил к работе 5 ноября. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении новым заместителем министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова. Соответствующий документ в пятницу, 6 ноября, опубликован на сайте регионального правительства.

В постановлении губернатора сказано, что Эльдар Белоусов назначен на пост с 5 ноября. Ему установлен испытательный срок продолжительностью один месяц.

Известно, что ранее назначенный чиновник трудился в департаменте корпоративного управления Минэнерго РФ. В обязанности Эльдара Белоусова теперь будет входить работа госпредприятий и акционерных обществ, учрежденных правительством Челябинской области.

Предшественник Белоусова на этой должности — Ярослав Мамонов — уволился по собственному желанию 6 мая. Все это время должность замминистра имущества Челябинской области была вакантна.

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