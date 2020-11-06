За сутки в Челябинской области коронавирус обнаружили у 181 пациента. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области за сутки зарегистрирован 181 новый случай коронавируса, в том числе COVID-19 выявили у трех школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 21 323. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки умерли семь пациентов — два мужчины и пять женщины. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались пятеро. Причиной смерти остальных стали другие заболевания.

Так, от коронавируса умерли пять пенсионеров: два мужчины и три женщины. Двоим было по 63 года, остальным — 68, 70 и 85 лет.

63-летняя пациентка с положительным тестом на COVID-19 скончалась от хронического лимфолейкоза, 73-летняя пенсионерка — от сахарного диабета и острого инфаркта миокарда.

Больничные палаты при этом покинули 130 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 15 553 человек. Под присмотром врачей остаются 5 050 зараженных.

В Минздраве рассказали, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням, и назвали важный отличительный признак новой инфекции.

Челябинцы жалуются, что не могут найти антибиотики и противовирусные средства. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, когда в аптеках закончатся перебои с лекарствами от коронавируса.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 15 ноября. С 1 октября в регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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