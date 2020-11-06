Коронавирус у школьников в Челябинской области выявляют ежедневно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области за минувшие сутки коронавирусом заразились три школьника. Но классов, закрытых на карантин из-за случаев COVID-19, на Южном Урале нет. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в региональном Минздраве.

— Решение о закрытии классов на карантин из-за случаев коронавируса принимает Роспотребнадзор, — уточнили в Минздраве. — За минувшие сутки по вновь выявленным случаям заражения школьников COVID-19 надзорный орган соответствующих предписаний не выдавал.

В Челябинской области за минувшие сутки зарегистрирован 181 новый случай коронавируса, скончались семь пациентов, а число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 21 323.

Челябинцы жалуются, что не могут найти антибиотики и противовирусные средства. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, когда в аптеках закончатся перебои с лекарствами от коронавируса.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 15 ноября. С 1 октября в регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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