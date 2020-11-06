Мать, обвиняемая в убийстве семимесячного сына, попросила отпустить ее из СИЗО

Челябинку заключили под стражу на два месяца — до 23 декабря. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

24-летняя челябинка, которая вместе с сожителем убила сына, а затем инсценировала его похищение, обжаловала решение суда о мере пресечения. Напомним, решением Калининского районного суда ее заключили под стражу на два месяца — до 23 декабря.

Защита попросила для обвиняемой домашний арест. Однако суд отклонил апелляцию.

— Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, и постановление суда первой инстанции оставил без изменения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Жуткая история произошла в конце октября. Молодая мать обратилась с заявлением в полицию о похищении младенца. Утверждала, что на нее напали грабители, забрали переноску с сыном, деньги, ключи и телефон. По тревоге подняли десятки полицейских.

Однако позже выяснилось, что мать выдумала историю с похищением. По версии следствия, они с сожителем несколько раз ударили малыша по голове, от чего он умер. А чтобы замести следы, выбросили его тело в реку.

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