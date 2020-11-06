Каслинский завод показал в Москве произведения на тему Великой Отечественной войны

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел») принял участие в выставке «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в произведениях мастеров народных художественных промыслов России», которая посвящена 75-летию Победы.

В экспозицию выставки, организованной Ассоциацией народных промыслов РФ, вошли работы мастеров Хохломы, Гжели, Палеха, Вологды, Златоуста и других известных художественных центров. Каслинский завод представил 11 произведений, созданных в 1944-2019 гг. Каслинские скульптуры воспроизводят острые моменты боевых столкновений («За Родину!», «Медсестра», «Зоя Космодемьянская», «Партизаны в тылу врага»), фронтовые будни («Партизанка», «Письмо с фронта»), возвращение к мирной жизни («Солдат с голубями», «Возвращение»). Разные интерпретации военной темы роднит выразительность и эмоциональная наполненность.

Выставка стартовала в Верхней палате парламента в Москве. Ее открыла Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. После завершения работы в Совете Федерации выставка была развернута в парке «Патриот» в Подмосковье, а затем на ВДНХ. В декабре она войдет в состав экспозиции ежегодного масштабного форума народных промыслов «Ладья» в Москве, а в начале 2021 г. ее смогут увидеть жители и гости городов Смоленска и Тулы.

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