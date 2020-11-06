Tele2 получила шесть наград международной премии Contact Center World

Фото: предоставлено Tele2

Канал дистанционных продаж и сервиса Tele2 впервые принимал участие в конкурсе Contact Center World и успешно выступил в шести номинациях. В финале принимали участие более 200 компаний из стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Tele2 завоевала золото в пяти категориях: «Лучший большой контактный центр», «Лучшая инновационная технология», «Лучшее использование социальных сетей в контактном центре», «Лучшая кампания рекрутинга», «Лучшая исходящая кампания». Компания также получила серебро в шестой номинации «Лучший клиентский сервис».

Организатором премии Contact Center World выступает международная ассоциация контакт-центров – Global Association for Contact Center & Customer Engagement Best Practices. В состав жюри входят ведущие мировые эксперты индустрии контакт-центров и клиентского сервиса. В ходе голосования учитываются инновационность представленных решений, их влияние на клиентский опыт и операционную эффективность организаций.

Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2:

«Качественный клиентский сервис – один из ключевых элементов бизнес-стратегии Tele2. Высокий уровень обслуживания клиентов является нашим дифференциатором на рынке. Это заложено в ДНК концепции «Другие правила», которой следует компания. Мы стремимся предоставить лучший сервис как с точки зрения оперативности, так и отношения к клиенту. Наши усилия в области абонентского обслуживания подтверждает и высокий уровень NPS. Премия Contact Center World – это глобальная награда и признание в мире контактных центров. Наша победа доказывает, что Tele2 не только задает тренды обслуживания в России, но и то, что наши контактные центры являются одними из лучших в мире».

Оператор непрерывно работает над совершенствованием сервиса и внедряет инновационные решения. Это способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам III квартала 2020 года компания показала NPS в 38%, с отрывом от ближайшего конкурента в 12 п. п.

Материал предоставлен компанией Tele2