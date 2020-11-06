На первый рейс скоростной «Ласточки» в Челябинске раскупили все билеты

"Ласточка" соединила два города на Южном Урале и подарила возможность комфортного путешествия жителям Троицка, Тамерлана и Карталов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Между Челябинском и Магнитогорском теперь ежедневно курсирует скоростной электропоезд «Ласточка». Время в пути сокращено почти в два раза, до 4 часов 20 минут.

Пятивагонный состав в пути останавливается трижды: в Троицке, Тамерлане и на станции Карталы. «Ласточка» — это принципиально новый вид сервиса. Мягкие вагоны, места для бизнес-класса, система климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, экологически чистые туалеты. И, главное, — скорость. В пути состав развивает до 140 км/ч.

Билеты на первый рейс были раскуплены загодя и все. Железнодорожного сообщения между двумя городами не было, и народ новинку оценил. Запуск скоростной «Ласточки» — инициатива губернатора Алексея Текслера. Долгожданный для жителей региона проект — результат совместной работы правительства Челябинской области и ЮУЖД.

Первоначальные планы запуска были ориентированы на январь 2021 года. Но инфраструктуру железнодорожники подготовили раньше, потому было принято решение преподнести подарок южноуральцам сейчас. Как отметил на церемонии отправки первой «Ласточки» заместитель губернатора Сергей Шаль, перед новогодними праздниками наблюдается особая активность у граждан на поездки.

Новый современный маршрут станет рычагом для развития внутреннего туризма: жители Южного Урала смогут познакомиться с достопримечательностями области, открыть для себя точки на карте.

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