Водителей просят быть осторожными на дорогах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В горных районах Челябинской области в субботу, 7 ноября, ожидается гололед. Об этом сегодня автомобилистов предупредили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

— Сильная гололедица ожидается в горных районах Челябинской области утром и днем 7 ноября, — отметили в Миндортрансе. — Передвигаясь по дорогам области, будьте аккуратны.

По данным синоптиков челябинского гидрометцентра, в дневные часы 7 ноября будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах — умеренные. На дорогах, по прогнозу синоптиков, в этот день будет гололедица, в горах — сильная. Столбики термометров утром покажут значения -1… +4 °C, днем — +1… +6 °C. Ветер южный и юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске утром и днем в субботу синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром 7 ноября 0… +2 °C, днем — +4… +6 °C. Вечер южный и юго-западный 5-10 метров в секунду.

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