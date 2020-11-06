В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения сотруднику ИК. Фото: Борис КОКУРИН

Сотрудник исправительной колонии №18 ГУФСИН по Челябинской области, которая находится в Магнитогорске, стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки в 20 тысяч рублей по части 3 статьи 290 УК РФ от представителя одного из заключенных. За эти деньги, по версии следствия, мужчина передал осужденному десять сотовых телефонов.

— Взятку в сумме 20 тысяч рублей, по версии следствия, сотрудник исправительного учреждения получил в период с августа по сентябрь текущего года, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков. — После этого передал осужденному на территории исправительной колонии девять сотовых телефонов.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Они осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Вопрос о предъявлении сотруднику колонии обвинения, по данным Владимира Шишкова, в настоящее время решается. А пока проводятся все необходимые действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

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