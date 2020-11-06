В Челябинской области снизился коечный фонд после взрыва в ковидном госпитале

Коечный фонд в Челябинской области сейчас составляет 15%. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Свободных коек для коронавирусных больных в Челябинской области стало меньше после взрыва кислородной станции в ГКБ №2. Коечный фонд теперь составляет 15%. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Гехт на очередном брифинге по коронавирусу.

— Это результат того, что пациентов ГКБ №2 распределили по другим базам. Но на следующей неделе коечный фонд снова будет от 20% и выше, потому что заработает новая инфекционная больница в Малой Сосновке, — рассказала Ирина Гехт.

Напомним, взрыв в ковидном госпитале прогремел 31 октября. Он был настолько мощным, что пострадали соседние многоэтажки, а также рядом припаркованные автомобили. Спасатели срочно эвакуировали пациентов и жильцов домов — всего 223 человека. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Губернатор Алексей Текслер назвал предварительную причину взрыва в больнице.

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