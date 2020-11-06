Военные медики оптимизировали работу ковидных госпиталей в Курганской области

Специалисты определяют, где лучше лечить пациента Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Курганской области, куда на помощь гражданским врачам приехали военные медики, оптимизировалась работа больниц. Результатов удалось добиться благодаря организации так называемых сортировочных площадок, на которых специалисты оценивают стадию заболевания пациента, после чего определяют, где его лучше лечить.

— Если человек поступает с тяжелой формой COVID-19, его, скорее всего, оставят в госпитале, где есть все необходимое оборудование и персонал. Если у пациента средняя степень тяжести заболевания, то его перераспределят по другим специализированным госпиталям региона, — рассказал корреспондент телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин, который находится в госпитале Курганской области.

Если же пациент переносит ковид в легкой форме, то его вполне могут отправить лечиться домой. Отряд военных врачей, которые прибыли в Курганскую область состоит из специалистов, имеющих опыт лечения больных коронавирусом, в числе медиков есть анестезиологи, инфекционисты, терапевты, эпидемиологи и другие.

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