Форум глав регионов ШОС может пройти в Челябинске

Алексей Текслер предложил провести очный Форум глав регионов стран ШОС в Челябинской области весной 2021 года. Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 6 ноября, губернатор Алексей Текслер работал на пленарном заседании Делового форума Шанхайской организации сотрудничества. Из-за пандемии коронавируса совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи. Новая форма сотрудничества, примененная из-за пандемии, как подчеркнул губернатор, оказалась востребованной.

Первый Форум глав регионов ШОС в дистанционном формате прошел 29 октября. Как подчеркнул глава региона, если позволит эпидситуация, формат следующей встречи станет очным. Весной будущего года Форум может пройти в Челябинской области.

— Форум глав уникален тем, что здесь мы сосредоточились на взаимодействии региональных структур, в первую очередь бизнеса. Можно наладить прямые контакты, развивать торгово-экономические связи среди субъектов малого и среднего предпринимательства регионов стран ШОС. Конечно, это дает новый импульс нашему экономическому сотрудничеству, — сказал Текслер.

Предложение правительства Челябинской области о проведении Форума глав регионов государств-членов ШОС оценили президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

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