Карабаш стал декорацией к короткометражному фильму про экологическую катастрофу

Роль инопланетянина исполнил Юрий Колокольников. Фото: пресс-служба кинокомпании Red Pepper Film

Карабаш стал декорацией к короткометражному фильму о том, как человечество уничтожает природу. Премьера видео состоялась сегодня, 6 ноября. Над картиной совместно работали уральский режиссер Иван Сосин и группа «Мумиий Тролль», сообщает екатеринбургская кинокомпания Red Pepper Film.

Фильм рассказывает историю инопланетянина, которого играет актер Юрий Колокольников (известный по фильмам «Юморист», «Довод», а также роли в сериале «Игра престолов»). Турист из другой галактики прилетает на Землю во второй раз спустя тысячу лет и не узнает планету. Видя экологическую катастрофу, он старается помочь природе. Однако местным это совсем не нравится.

— Мне дали возможность побыть в шкуре представителя другой цивилизации на нашей планете. И посмотрев на нее глазами инопланетян, я понял, почему они до сих пор аккуратничают с полноценным контактом, — рассказал главный герой фильма Юрий Колокольников.

Режиссер фильма Иван Сосин сам родился в небольшом промышленном городе на Урале, поэтому его волнует тема экологии.

— В клипе хотелось показать альтернативную реальность планеты Земля, где вредные предприятия и заводы одержали победу над технологиями и экологией, заставив всех жителей планеты работать на себя, — отметил Иван Сосин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru