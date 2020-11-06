Школьников в Челябинской области не будут переводить на дистант после каникул

С 9 ноября школьники будут учиться в обычном формате.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Южноуральские школьники будут очно посещать уроки после каникул. Об этом сообщила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге по коронавирусу 6 ноября.
— Решение об ограничительных мероприятиях принимает штаб, который возглавляет губернатор. Какие-то предложения, исходя из ситуации, вносят Роспотребнадзор и минздрав. Пока мы не видим оснований для дополнительных ограничительных мероприятий, — заявила Ирина Гехт.
Школы начнут работу в обычном режиме в понедельник, 9 ноября.
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